«Сиэтл» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Бураковски

«Сиэтл Кракен» подписал соглашение с нападающим Андре Бураковски, сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что с 27-летним форвардом заключён пятилетний контракт на общую сумму $ 27,5 млн. В среднем за год шведский хоккеист будет получать $ 5,5 млн. По старому соглашению заработная плата Бураковски составляла $ 4,9 млн.
Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в «Колорадо Эвеланш», в составе которого выиграл Кубок Стэнли. Бураковски принял участие в 80 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 22 шайбы и отдал 39 результативных передач, суммарно набрав 61 очко. В победном розыгрыше Кубка Стэнли шведский форвард принял участие ещё в 12 матчах, в которых забил три гола и набрал 8 (3+5) результативных баллов.
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