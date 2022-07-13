«Флорида» подписала контракты с братьями Стаал

«Флорида Пантерз» на официальном сайте объявила о заключении контрактов с братьями Стаал.
С 35-летним Марком подписано однолетнее соглашение на $ 750 тыс. С 37-летним Эриком «Флорида» заключила пробный контракт.
Напомним, Марк Стаал прошлый сезон провёл в «Детройт Ред Уингз». Хоккеист принял участие в 71 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал 13 результативных передач, суммарно набрав 16 очков при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 17:24. По последнему контракту Марк зарабатывал $ 2 млн в год.
Эрик Стаал зимой выступал за фарм-клуб «Миннесоты Уайлд» в АХЛ — «Айову Уайлд», однако предложения о полноценном контракте не получил. Хоккеист стал капитаном сборной Канады на Олимпийских играх — 2022.
- 13 июля 2022
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