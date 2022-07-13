ЦСКА объявил о переходе защитника «Тампы» и форварда «Флориды»

ЦСКА на официальном сайте объявил о двух подписаниях. В клуб перешёл защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фредрик Классон и нападающий «Флориды Пантерз» Максим Мамин.

Отмечается, что с 29-летним шведом заключено соглашение на один сезон, с россиянином — на три.

Прошлый сезон Классон выступал за «Тампу» в НХЛ и за фарм-клуб «Сиракьюз Кранч» в АХЛ. Всего в НХЛ шведский защитник, выступая за «Сан-Хосе Шаркс», «Оттаву Сенаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз», сыграл 170 матчей, в которых набрал 28 (7+21) очков. Классон — победитель молодёжного чемпионата мира — 2012.

Мамин играл за ЦСКА с 2014 по 2017 год и с 2018 по 2021 год. В 2019 году форвард выиграл Кубок Гагарина, забросив победную шайбу в решающем матче финала. Прошлый сезон Мамин провёл во «Флориде», сыграв 40 встреч в регулярном чемпионате, и четыре матча в плей-офф, суммарно набрав 14 (7+7) очков.