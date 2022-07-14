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«Сиэтл» подписал бывшего вратаря СКА и «Сочи» Магнуса Хелльберга

«Сиэтл» подписал бывшего вратаря СКА и «Сочи» Магнуса Хелльберга
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«Сиэтл Кракен» заключил контракт с голкипером Магнусом Хелльбергом, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Со шведским вратарём подписано однолетнее соглашение на $ 750 тыс.

Напомним, Хелльберг прошлый сезон провёл в КХЛ, выступая за «Сочи». Швед принял участие в 37 матчах регулярки Континентальной хоккейной лиги, в среднем за встречу отражая 91,7% бросков при показателе надёжности 2.42. Голкипер выступал в КХЛ с 2017 года, за это время он поиграл за «Куньлунь Ред Старз» (в сезоне-2017/2018), СКА (с 2018 по 2021 год) и за «Сочи».

В апреле Хелльберг подписал контракт с «Детройт Ред Уингз», однако провёл за клуб лишь один матч, в котором отразил 87% бросков и пропустил три шайбы. Кроме того, хоккеист сыграл на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной Швеции. За две встречи он отразил 93,3% бросков при коэффициенте надёжности 2.46.

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