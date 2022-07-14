Сергачёв лестно высказался о генменеджере «Тампы» после подписания нового контракта

24-летний российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о генеральном менеджере «молний» Жюльене БрисБуа после подписания нового контракта с клубом, благодаря которому он стал самым высокооплачиваемым российским защитником в истории НХЛ.

«Думаю, мы все можем называть его волшебником», — приводит слова Сергачёва журналист The Athletic Джо Смит в «Твиттере».

Напомним, согласно новому контракту кэпхит Сергачёва составит $ 8,5 млн, за восемь лет он заработает $ 68 млн. Новое соглашение Михаила вступит в силу лишь с сезона-2023/2024. Россиянин выступает за «Тампу» пять лет — после обмена из «Монреаль Канадиенс» в 2017 году. За это время он выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021).