Стали известны детали нового контракта Сергачёва с «Тампой»

Стало известно распределение суммы восьмилетнего контракта защитника Михаила Сергачёва с «Тампа-Бэй Лайтнинг» по годам. Об этом сообщает CapFriendly.
Всего за восемь лет россиянин заработает $ 68 млн, кэпхит — $ 8,5 млн.
За первый сезон Сергачёв получит $ 4,55 млн в качестве зарплаты и $ 6,5 млн как подписной бонус, за второй — $ 5,05 млн (зарплата) и $ 6 млн (подписной бонус), за третий — $ 6,05 млн (зарплата) и $ 5 млн (подписной бонус). С этого момента вступит в силу запрет на обмен. В четвёртом сезоне россиянин получит $ 7,3 млн (зарплата) и $ 1 млн (подписной бонус), в пятом — $ 5,6375 млн (зарплата) и $ 1 млн (подписной бонус). С этого момента меняются правила запрета на обмен — защитник должен будет предоставить список из 16 команд, в которые его можно обменять. На шестой год он заработает $ 5,6375 млн (зарплата) и $ 1 млн (подписной бонус), эти условия сохранятся и для седьмого и восьмого лет соглашения.
- 13 июля 2022
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