«Тампа» подписала контракт с экс-защитником «Сиэтла» Хейденом Флёри

26-летний канадский защитник Хейдн Флёри, вышедший на рынок свободных агентов, стал игроком «Тампы-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает пресс-служба «молний» на официальном сайте.

Контракт с игроком рассчитан на два года. Его годовая зарплата составит $ 762 тыс.

В прошлом сезоне Флёри выступал в составе новичка НХЛ – «Сиэтл Кракен», в составе которого он провёл 36 матчей, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами с коэффициентом полезности «0» и 13 минутами штрафного времени. Ранее он выступал также за «Анахайм Дакс» и «Каролину Харрикейнз».

Всего в НХЛ Флёри отыграл в 215 встречах, в которых отметился 31 (9+22) результативным действием при коэффициенте полезности «-12».