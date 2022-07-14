«Нельзя упускать такую возможность». Генменеджер «Коламбуса» — о подписании Годро

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен высказался о громком подписании 28-летнего американского нападающего Джонни Годро, ранее выступавшего за «Калгари Флэймз».

«Почему подписание Годро – это правильное решение? Он хотел приехать сюда, поэтому нельзя упускать такую возможность. … Как только мы узнали, что это желаемое место для него, мы сразу же пошли на эту сделку», — приводит слова Кекяляйнена журналист Джефф Свобода в «Твиттере».

Напомним, Годро подписал с «Коламбусом» семилетний контракт на общую сумму в $ 68,6 млн ($ 9,8 млн за сезон). Примечательно, что «Калгари» предлагал хоккеисту восьмилетний контракт на общую сумму в $ 80 млн, что сделало бы Годро самым высокооплачиваемым игроком клуба. Согласно своему прошлому шестилетнему соглашению Джонни зарабатывал $ 6,75 млн в год.