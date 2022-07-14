Джонни Годро подпишет контракт с «Коламбусом» на $ 68,6 млн

28-летний американский нападающий Джонни Годро, отказавшийся продлевать контракт с «Калгари Флэймз», станет игроком «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».

Как отмечает источник, хоккеист подпишет с клубом семилетний контракт на общую сумму в $ 68,6 млн ($ 9,8 млн за сезон).

Отметим, что «Калгари» предлагал хоккеисту восьмилетний контракт на общую сумму в $ 80 млн, что сделало бы Годро самым высокооплачиваемым игроком клуба. Согласно своему прошлому шестилетнему соглашению Джонни зарабатывал $ 6,75 млн в год.

В прошлом сезоне Годро принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 115 (40+75) очков при коэффициенте полезности «+64». В розыгрыше Кубка Стэнли на счету нападающего 12 встреч и 14 (3+11) результативных баллов при показателе полезности «-3».