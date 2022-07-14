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«Ак Барс» объявил о подписании Радулова

«Ак Барс» объявил о подписании Радулова
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Казанский «Ак Барс» заключил контракт с российским нападающим Александром Радуловым, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Соглашение рассчитано на два года.

Последние шесть лет Радулов выступал в Национальной хоккейной лиге. Сезон-2021/2022 он провёл в составе «Даллас Старз». За 74 матча Александр забросил четыре шайбы и сделал 18 голевых передач. В общей сложности на его счету 591 матч в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз» и 417 (165+252) очков при суммарном показателе полезности «+69».

В Континентальной хоккейной лиге Радулов играл за «Салават Юлаев» и ЦСКА. Он отыграл 483 матча и набрал 581 (193+388) результативный балл, являясь четвёртым бомбардиром за всю историю КХЛ.

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