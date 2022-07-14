Генменеджер «Ванкувера» назвал сильные стороны Михеева

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин объяснил подписание контракта с российским нападающим Ильёй Михеевым.

«Упорство, скорость, габариты, универсальность – я верю, что он поможет нам в течение следующих четырёх лет. Он один из лучших в лиге по игре в меньшинстве. Надеюсь, здесь у него будет шанс сыграть в более атакующей роли. Определённо, мы чувствуем, что усилили нашу команду», – приводит слова Альвина Sportsnet.

Напомним, Михеев подписал четырёхлетний контракт на общую сумму $ 19 млн. В среднем российский форвард будет получать $ 4,75 млн за сезон.

В сезоне-2021/2022 Илья отыграл 53 матча за «Торонто Мэйпл Лифс» и набрал 32 (21+11) очка при показателе полезности «+16». В плей-офф на его счету две шайбы и две голевые передачи в семи матчах.