Российский нападающий Илья Михеев подписал контракт с «Ванкувером» на $ 19 млн

Российский нападающий Илья Михеев подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс», сообщается на официальном сайте клуба.

С 27-летним бывшим форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» заключено четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 19 млн. В среднем за год российский нападающий будет получать $ 4,75 млн.

Напомним, ранее Михеев вышел на рынок свободных агентов, решив не продлевать соглашение с «Торонто Мэйпл Лифс». Нападающий принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забил 21 гол и сделал 11 голевых передач, суммарно записав на свой счёт 32 очка при показателе полезности «+16».

Отметим, что ранее ходили слухи, что Михеев надеется получить контракт на $ 5 млн в год.

Форвард обратился к болельщикам «Торонто» после ухода из клуба.