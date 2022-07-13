Российский нападающий Илья Михеев подписал контракт с «Ванкувером» на $ 19 млн
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Российский нападающий Илья Михеев подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс», сообщается на официальном сайте клуба.
С 27-летним бывшим форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» заключено четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 19 млн. В среднем за год российский нападающий будет получать $ 4,75 млн.
Напомним, ранее Михеев вышел на рынок свободных агентов, решив не продлевать соглашение с «Торонто Мэйпл Лифс». Нападающий принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забил 21 гол и сделал 11 голевых передач, суммарно записав на свой счёт 32 очка при показателе полезности «+16».
Отметим, что ранее ходили слухи, что Михеев надеется получить контракт на $ 5 млн в год.
Форвард обратился к болельщикам «Торонто» после ухода из клуба.
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