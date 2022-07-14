«Динамо» подписало контракт с форвардом Тринеевым

Московское «Динамо» сохранило в составе нападающего Богдана Тринеева, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Новый контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В минувшем сезоне 20-летний форвард отыграл 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Динамо» и не отметился результативными действиями, проводя в среднем на площадке 10 минут 19 секунд. В плей-офф Богдан сделал один голевой пас в девяти встречах. Также в активе Тринеева 21 игра и 18 (3+15) набранных очков в МХЛ.

Сезон-2021/2022 нападающий завершал в составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» в АХЛ – «Херши Бирс». Он принял участие в двух матчах розыгрыша Кубка Колдера, но очков не набрал.

Напомним, Тринеев был выбран «Кэпиталз» на драфте НХЛ – 2020 под общим 117-м номером.