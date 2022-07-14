Кадейкин назвал лучших центральных нападающих в КХЛ по игре на вбрасываниях

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о важности вбрасываний в современном хоккее и отметил Корбана Найта («Авангард») и Патриса Кормье («Автомобилист») как лучших в КХЛ в этом игровом компоненте.

«Не раз встречался на точке с Найтом и Кормье – лучшими в этом амплуа центрфорвардами КХЛ. У них сразу чувствуется школа, наработанная десятилетиями. И в выборе позиции, и в постановке коньков, и в размещении крюка клюшки.

Сегодня вбрасывание — один из ключевых компонентов в хоккее. Наверное, с возрастом мне стало немного проще на вбрасываниях – пришёл опыт, отработал массу нюансов. Но мне нужно добавлять во всём, включая точку», – сказал Кадейкин в интервью Russia-Hockey.ru.

В сезоне-2021/2022 Кадейкин выигрывал 63,3% вбрасываний и стал лучшим российским хоккеистом в КХЛ по этому показателю среди тех, кто подходил к точке более 300 раз в сезоне.