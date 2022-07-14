«Сибирь» показала шлем нового вратаря Костина

Пресс-служба «Сибири» в официальном телеграм-канале клуба опубликовала фотографии шлема нового вратаря команды Дениса Костина.
«На шлеме у меня один и тот же дизайн несколько лет, меняются клубные цвета и логотипы. Нашёл дизайнера в Омске в этом году, нравится его работа. Под решёткой шлема стена, слева эмблема команды, а справа – талисман Снеговик, который едет на болиде Формулы-1. Увлекаюсь Формулой, смотрю, стараюсь не пропускать важные моменты. Решил перенести частичку хобби на свой шлем. Приехал в Новосибирск во всеоружии, у меня было время подготовиться заранее, ведь подписал контракт в мае», – рассказал Костин.
В минувшем сезоне вратарь выступал в ВХЛ за санкт-петербургское «Динамо». В 37 матчах он одержал 25 побед, отражая 93,5% бросков и пропуская 1,76 шайбы за игру. В плей-офф у Костина 13 побед в 23 встречах, коэффициент надёжности 2,02 и процент отражённых бросков 93,4%.
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