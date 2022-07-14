Федерация хоккея Канады выступила с заявлением по обвинениям игроков в сексуальном насилии

Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) опубликовала открытое письмо к канадцам из-за обвинений игроков молодёжной сборной Канады образца 2018 года в совершении сексуального насилия.
«Hockey Canada понимает, что доверие заслуживают, а не дарят. На протяжении десятилетий мы работали, чтобы заслужить ваше доверие. Мы получили известие от канадцев, игроков, их семей, болельщиков, спонсоров и тех, кого затронуло то, что произошло в 2018 году. Мы знаем, что вы злы и разочарованы Hockey Canada, – и это правильно.
Мы знаем, что сделали недостаточно, чтобы исправить действия некоторых членов национальной юношеской сборной 2018 года или положить конец культуре токсичного поведения в нашей игре. За это мы безоговорочно извиняемся.
Мы знаем, что нам нужно сделать больше, чтобы исправить поведение на льду и за его пределами, которое противоречит тому, каким канадцы хотят видеть хоккей, и которое подрывает многие хорошие вещи, которые игра приносит нашей стране», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.
В связи с этим Федерация хоккея Канады заявила о возобновлении расследования предполагаемого сексуального насилия в 2018 году, проведёт проверку управления организацией, введёт образовательную программу для игроков, тренеров и сотрудников, а также создаст независимый и конфиденциальный механизм для подачи жалоб.
- 14 июля 2022
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