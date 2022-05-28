В НХЛ отреагировали на иск женщины против ряда победителей МЧМ-2018 по обвинению в насилии
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В Национальной хоккейной лиге прокомментировали иск женщины из Канады против ряда победителей молодёжного чемпионата мира 2018 года по обвинению в сексуальных домогательствах и насилии.
«Если это может касаться игроков, которые сейчас выступают в лиге, мы решим, какие действия могут быть уместными», — приводит заявление лиги TSN.
Ранее стало известно, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии. Ответчиками по делу были названы лига, федерация и восемь игроков, чьи имена не разглашались. Никакие обвинения не были доказаны в суде.
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