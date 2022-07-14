Главный тренер «Адмирала» проанонсировал подписание новых легионеров

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сообщил о том, что в ближайшее время состав команды пополнят легионеры, а также дал характеристику новичку «моряков» Николаю Елисееву.

«Будут ли легионеры? Конечно, будут. Мы их рассматривали «под микроскопом». Совсем скоро все их узнают. Надеемся, что они будут лидерами, боевыми единицами, «локомотивами», за которыми будет тянуться команда как в игровом плане, так и в бытовом.

Что касается Елисеева, ждём, что он станет лидером команды. В прошлом сезоне он забил 13 голов за 29 матчей! Думаю, он нам поможет. Он игрок большинства. На днях он присоединится к команде. Надеюсь, он хорошо вольётся в коллектив и поможет «Адмиралу» в новом сезоне», – приводит слова Тамбиева официальный сайт клуба.