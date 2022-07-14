Мифтахов ответил на вопрос, кого из вратарей НХЛ считает своей ролевой моделью

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал о тренировочном лагере в Тампе, о ролевой модели на позиции вратаря и вероятности возвращения в Северную Америку.



«Какие впечатления остались от тренировочного лагеря в Тампе? Василевский, Кучеров и Сергачёв показались обычными, хорошими парнями. Мы хорошо провели время вместе, виделись каждый день, нормально общались. Кучеров неразговорчивый? Обычный, спокойный парень. И вообще, они трое всё всем доказали, у парней два Кубка Стэнли, три финала подряд последние годы. Василевский – один из лучших вратарей мира, отлично с ним общались, помогал, давал советы по нашим вратарским делам. Миша Сергачёв помогал с бытовыми вопросами, мог спокойно позвонить ему и спросить что, как, зачем и почему.



Кого назову ролевой моделью вратаря? Всегда нравилась игра Сергея Бобровского. Сейчас увидел живьём, как Андрей Василевский играет, тоже нравится по стилю. Из иностранцев нравится, как двигается Юусе Сарос, видел его на нескольких матчах, когда играли против них в тренировочном лагере в Тампе. Смотрел, как он играет, разминается, отмечал все его движения. Мне он очень понравился, именно тем, что он негабаритный, но как двигается и читает игру...



Как отношусь к тем, кто говорит: раз расторг контракт, то не справился? Если это объективная критика, то отношусь спокойно. Про каждого человека или спортсмена говорят и хорошее, и плохое. Скажу так: я для себя не закрыл туда дорогу. Просто в данный момент посчитал, что возвращение будет лучшим решением в плане развития. С генменеджером «Ак Барса», Маратом Фаритовичем Валиуллиным, в конце сезона хорошо поговорили. Он донёс до меня, что мне так будет лучше в плане возвращения. Подумали, обсудили.



Я понял, что у клуба есть интерес. И приятно, что он идёт от родного клуба, у которого большие задачи, где ежегодно собираются именитые хоккеисты. Но в этом году – особенные, поигравшие в НХЛ. Будет интересно поиграть с такими опытными мастерами. Конечно, сам полностью осознаю, каким будет этот сезон. 68 матчей? Буду только рад больше играть», — цитирует Мифтахова Metaratings.