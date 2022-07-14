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Журналист The Denver Post сообщил о желании Кадри подписать новый контракт с «Колорадо»

Журналист The Denver Post сообщил о желании Кадри подписать новый контракт с «Колорадо»
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Журналист The Denver Post Адриан Дейтер прокомментировал информацию о будущем нападающего Назема Кадри.

«Я настроен оптимистично по отношению к тому, что Кадри вернётся в «Колорадо». Конечно, многое может поменяться. Но сейчас на этот исход самые большие шансы. Несколько источников в лиге сообщают, что он хочет вернуться в состав «Эвеланш» сейчас», — написал Дейтер.

Напомним, Кадри вышел на рынок свободных агентов, который открылся вчера, 13 июля. 31-летний форвард может претендовать на долгосрочный контракт с окладом $ 8 млн в год.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Кадри набрал 87 (28+59) очков в 71 игре, к которым добавил 15 (7+8) баллов в розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли — 2022, установив личный рекорд результативности.

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