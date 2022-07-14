Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергачёв — о Федотове: очень жалко его карьеру, тяжело что-то говорить. Я его поддерживаю

Сергачёв — о Федотове: очень жалко его карьеру, тяжело что-то говорить. Я его поддерживаю
Комментарии

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал ситуацию с военной службой голкипера Ивана Федотова, который с нового сезона Национальной хоккейной лиги должен был выступать за «Филадельфию Флайерз».

«Мнение о ситуации с Иваном Федотовым? Очень жалко его карьеру, человек выступал за сборную, выиграл серебро Олимпийских игр, вытащил ЦСКА из ямы, выиграл для них кубок. Надеюсь, что Иван силён духом и всё перетерпит. Тяжело здесь что-то говорить. Я его поддерживаю», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, 1 июля Федотова, подписавшего контракт с «Филадельфией», задержали в Санкт-Петербурге. После этого 25-летнего голкипера отправили в Северодвинск для прохождения военной службы.

Новость по теме
В Совете по правам человека отреагировали на ситуацию Федотова, призванного на службу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022