Сергачёв — о Федотове: очень жалко его карьеру, тяжело что-то говорить. Я его поддерживаю

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал ситуацию с военной службой голкипера Ивана Федотова, который с нового сезона Национальной хоккейной лиги должен был выступать за «Филадельфию Флайерз».



«Мнение о ситуации с Иваном Федотовым? Очень жалко его карьеру, человек выступал за сборную, выиграл серебро Олимпийских игр, вытащил ЦСКА из ямы, выиграл для них кубок. Надеюсь, что Иван силён духом и всё перетерпит. Тяжело здесь что-то говорить. Я его поддерживаю», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, 1 июля Федотова, подписавшего контракт с «Филадельфией», задержали в Санкт-Петербурге. После этого 25-летнего голкипера отправили в Северодвинск для прохождения военной службы.

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