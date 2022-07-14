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Любушкин: в «Баффало» пообещали больше ответственности. Надеюсь, буду играть в меньшинстве

Любушкин: в «Баффало» пообещали больше ответственности. Надеюсь, буду играть в меньшинстве
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Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин прокомментировал подписание контракта с клубом.

«По финансовым вопросам вообще нет претензий. После «Торонто» я примерно представлял свою цену. Рассчитывал на контракт в $ 2,5 млн. Всё оказалось близко. Надеюсь, что меня будут использовать в меньшинстве. Одна из причин, по которой я заключил контракт с «Баффало», заключается как раз в том, что мне пообещали больше ответственности, в том числе игру в неравных составах», — цитируют Любушкина «Известия».

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Любушкин выступал за «Аризону Койотс» и «Торонто Мэйпл Лифс». В регулярном чемпионате 28-летний россиянин провёл 77 матчей, набрав 15 (2+13) очков при полезности «-2».

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