Любушкин: в «Баффало» пообещали больше ответственности. Надеюсь, буду играть в меньшинстве
Поделиться
Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин прокомментировал подписание контракта с клубом.
«По финансовым вопросам вообще нет претензий. После «Торонто» я примерно представлял свою цену. Рассчитывал на контракт в $ 2,5 млн. Всё оказалось близко. Надеюсь, что меня будут использовать в меньшинстве. Одна из причин, по которой я заключил контракт с «Баффало», заключается как раз в том, что мне пообещали больше ответственности, в том числе игру в неравных составах», — цитируют Любушкина «Известия».
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Любушкин выступал за «Аризону Койотс» и «Торонто Мэйпл Лифс». В регулярном чемпионате 28-летний россиянин провёл 77 матчей, набрав 15 (2+13) очков при полезности «-2».
Новость по темеЛюбушкин попрощался с «Торонто Мэйпл Лифс»
Комментарии
- 14 июля 2022
-
23:00
-
22:20
-
21:37
-
21:34
-
21:24
-
21:12
-
21:06
-
20:46
-
20:33
-
20:29
-
20:03
-
19:47
-
19:41
-
19:20
-
19:07
-
19:00
-
18:51
-
18:21
-
17:59
-
17:37
-
17:16
-
16:47
-
16:25
-
15:57
-
15:46
-
15:34
-
14:54
-
14:38
-
14:21
-
14:04
-
13:47
-
13:09
-
12:52
-
12:35
-
12:11
Партнерский контент