«Калгари» продлил контракт с форвардом Льюисом, а также подписал двух новых игроков

«Калгари Флэймз» сообщил о продлении соглашения с нападающим Тревором Льюисом, а также подписании контрактов с форвардом Кевином Руни и защитником Николя Мелошом.



35-летний Льюис заключил контракт сроком на один год, зарплата — $ 800 тыс. Ещё 200 тысяч он может получить за достижения бонусами. В прошедшем сезоне форвард принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, набрав 16 (6+10) очков, в плей-офф на его счету 12 встреч и 5 (2+3) заработанных баллов.



29-летний Руни подписал соглашение на два года, кэпхит — $ 1,3 млн. В прошлом сезоне форвард выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс». В регулярном чемпионате Руни провёл 61 матч и набрал 12 (6+6) очков, в 15 встречах плей-офф отдал две голевые передачи.



Ещё одним подписанием стал 24-летний Мелош, его контракт подписал на один год, зарплата — $ 950 тыс. В прошедшем сезоне он провёл за «Сан-Хосе Шаркс» 50 матчей, набрав 7 (2+5) баллов.