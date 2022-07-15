«Вашингтон» продлил контракт с Юханссоном, а также подписал экс-форварда «Чикаго»

«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с шведским нападающим Маркусом Юханссоном, а также подписал соглашение с форвардом Хенриком Боргстрёмом.
32-летний Юханссон заключил контракт сроком на один год с зарплатой $ 1,1 млн. В прошедшем сезоне швед выступал за «Сиэтл Кракен», позже перейдя в «Вашингтон», где ранее играл с 2010 по 2017 год. В регулярном чемпионате он принял участие в 69 встречах, набрав 29 (9+20) очков. В плей-офф он провёл шесть игр, заработав 2 (1+1) балла.
24-летний Боргстрём вышел на рынок свободных агентов после того, как «Чикаго Блэкхоукс» выкупил последний год его контракта. По двустороннему соглашению с «Кэпиталз», заключённому на год, он будет получать $ 750 тыс. в НХЛ и $ 400 тыс. на уровне АХЛ. Отметим, что по условиям выкупа финн получит от «Блэкхоукс» по $ 183,3 тыс. в ближайшие два сезона. В прошедшем сезоне НХЛ Боргстрём провёл 52 матча, набрав 7 (4+3) баллов.
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