Главный тренер «Авангарда» Рябыкин рассказал о травмированных в команде

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин сообщил информацию о травмированных игроках клуба, а также о возвращении в Омск.
«Думаю, город соскучился по хоккею, а мы соскучились по городу, по своим болельщикам. Сезон нам предстоит нелёгкий, больше переездов, но я надеюсь, что наши болельщики дадут нам дополнительный стимул, мы очень рады вернуться.
У нас есть время до начала сезона, мы всем ребятам дадим шанс, кто этим шансом воспользуется, зависит только от них. Всем парням я уже объяснил свои требования, всё в их руках.
Конечно, предсезонные сборы не обходятся без травм. У нас микротравма у Телегина и ещё с того сезона травмирован Дергачёв, но он на подходе. Усиление? Мы будем смотреть, какие позиции можно усилить», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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