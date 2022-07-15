Ткачёв: был готов подписать контракт с «Авангардом» и на два-три года

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв рассказал о возвращении в клуб, а также о том, в чём он стал сильнее после игры в Северной Америке. Напомним, контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан сроком на один год.



«Рад оказаться в Омске в родной команде. Сделаю всё, чтобы добиться цели. Конечно, были варианты из других клубов, но я выбрал Омск, ни о чём не жалею. В чём стал сильнее после Северной Америки? В борьбе. Там указали на мои ошибки, я старался поменяться. Думаю, что могу принести пользу. Я был готов взять контракт и на два-три года. Но давайте я отыграю этот сезон, а там посмотрим», – передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.



В Континентальной хоккейной лиге Ткачёв также играл за «Адмирал», «Салават Юлаев» и СКА. В общей сложности он провёл 305 матчей и набрал 215 (70+145) баллов.