Ткачёв: был готов подписать контракт с «Авангардом» и на два-три года

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв рассказал о возвращении в клуб, а также о том, в чём он стал сильнее после игры в Северной Америке. Напомним, контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан сроком на один год.
«Рад оказаться в Омске в родной команде. Сделаю всё, чтобы добиться цели. Конечно, были варианты из других клубов, но я выбрал Омск, ни о чём не жалею. В чём стал сильнее после Северной Америки? В борьбе. Там указали на мои ошибки, я старался поменяться. Думаю, что могу принести пользу. Я был готов взять контракт и на два-три года. Но давайте я отыграю этот сезон, а там посмотрим», – передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
В Континентальной хоккейной лиге Ткачёв также играл за «Адмирал», «Салават Юлаев» и СКА. В общей сложности он провёл 305 матчей и набрал 215 (70+145) баллов.
- 15 июля 2022
-
11:10
-
11:08
-
11:02
-
10:49
-
10:46
-
10:40
-
10:35
-
10:22
-
10:03
-
09:30
-
09:20
-
09:08
-
08:39
-
08:31
-
06:23
-
05:45
-
05:34
-
03:55
-
03:33
-
01:19
-
01:09
- 14 июля 2022
-
23:49
-
23:00
-
22:20
-
21:37
-
21:34
-
21:24
-
21:12
-
21:06
-
20:46
-
20:33
-
20:29
-
20:03
-
19:47
-
19:41