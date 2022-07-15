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«Барыс» подписал контракт с американским экс-форвардом систем «Чикаго» и «Далласа»

«Барыс» подписал контракт с американским экс-форвардом систем «Чикаго» и «Далласа»
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Официальный сайт «Барыса» сообщил о заключении контракта с форвардом Энтони Луисом. Отмечается, что одностороннее соглашение с 27-летним американцем рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Луис имеет опыт выступления в различных лигах Северной Америки. В начале своей карьеры он входил в состав юниорской и молодёжной сборных США. В 2013 году хоккеист был задрафтован «Чикаго Блэкхоукс».

Последние шесть лет нападающий провёл в АХЛ. В прошедшем сезоне он выступал за фарм-клуб «Даллас Старз» в АХЛ — «Техас Старз». За 66 матчей регулярного чемпионата Луис набрал 55 (24+31) баллов и стал лучшим бомбардиром команды.

Напомним, «Барыс» в прошедшем сезоне вышел в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступил «Металлургу» (1-4).

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