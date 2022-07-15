«Барыс» подписал контракт с американским экс-форвардом систем «Чикаго» и «Далласа»
Поделиться
Официальный сайт «Барыса» сообщил о заключении контракта с форвардом Энтони Луисом. Отмечается, что одностороннее соглашение с 27-летним американцем рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).
Луис имеет опыт выступления в различных лигах Северной Америки. В начале своей карьеры он входил в состав юниорской и молодёжной сборных США. В 2013 году хоккеист был задрафтован «Чикаго Блэкхоукс».
Последние шесть лет нападающий провёл в АХЛ. В прошедшем сезоне он выступал за фарм-клуб «Даллас Старз» в АХЛ — «Техас Старз». За 66 матчей регулярного чемпионата Луис набрал 55 (24+31) баллов и стал лучшим бомбардиром команды.
Напомним, «Барыс» в прошедшем сезоне вышел в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступил «Металлургу» (1-4).
Комментарии
- 15 июля 2022
-
15:30
-
14:39
-
14:13
-
13:41
-
13:20
-
12:11
-
11:27
-
11:10
-
11:08
-
11:02
-
10:49
-
10:46
-
10:40
-
10:35
-
10:22
-
10:03
-
09:30
-
09:20
-
09:08
-
08:39
-
08:31
-
06:23
-
05:45
-
05:34
-
03:55
-
03:33
-
01:19
-
01:09
- 14 июля 2022
-
23:49
-
23:00
-
22:20
-
21:37
-
21:34
-
21:24
-
21:12
Партнерский контент