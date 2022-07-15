Генменеджер «Миннесоты» ответил на вопрос, знает ли он, где сейчас находится Капризов

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин посетил подкаст News Talk 830 WCCO Чэда Хартмана, где ему задали несколько вопросов по трансферной политике клуба. Помимо этого, у специалиста спросили, знает ли он нынешнее местонахождение российского нападающего команды Кирилла Капризова.
«Нет, я не знаю. Знал ли я, где он находится предыдущим летом? Да, знал», — коротко ответил Герин.
Напомним, ранее появилась информация, согласно которой у Капризова дважды возникли проблемы с пересечением границы Соединённых Штатов Америки. Российский форвард пытался попасть в страну двумя разными способами, но в обоих потерпел неудачу и вернулся в Россию. Предположительно — из-за проблем с рабочей визой. После этого известный агент Шуми Бабаев опроверг эту информацию, сообщив, что Капризов сейчас находится в Германии.
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