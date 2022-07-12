«Заслуги российских спортсменов отныне ничего не значат». Iltalehti — о ситуации Капризова

Журналист Iltalehti Маркку Йокисипиля высказался о проблемах российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, вратаря Ивана Федотова, а также прокомментировал ситуацию ряда российских хоккеистов. Форварда СКА Михаила Воробьёва, а также экс-вратаря системы «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова и игрока «Адмирала» Владислава Лукина ожидают заседания по обвинениям в даче взятки.
«Это только небольшой кусочек общей картины. Заслуги российских спортсменов отныне ничего не значат. Сейчас может произойти всё что угодно. Известны игроки — просто одна из тех групп, которым было проще уклоняться от выполнения воинских обязанностей. Им разработали разные схемы, чтобы можно было не проходить военную службу. Но в опасности могут оказаться сотни хоккеистов — лишь некоторых выделили для того, чтобы была поучительная история», — приводит слова Йокисипиля Iltalehti.
- 12 июля 2022
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