В «Миннесоте» ответили на вопрос, должна ли ситуация с Капризовым беспокоить фанатов

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин в ходе подкаста News Talk 830 WCCO у Чэда Хартмана ответил на несколько вопросов о ситуации с российским нападающим команды Кириллом Капризовым.

— Должна ли эта ситуация беспокоить болельщиков? — спросил журналист.

— Нет, — ответил Герин.

— Вам тяжело быть настолько осторожным в такой ситуации?

— Нет. Потому что это нам и нужно.

— Что больше всего сейчас нужно команде?

— Здоровье. Чтобы Меррилл, Гринуэй, Сперджен, Цуккарелло были здоровы. Чтобы Кирилл вернулся, чтобы все вернулись здоровыми, — прокомментировал ситуацию Герин.

Напомним, в начале июля у Капризова возникли проблемы с военным билетом, а также с пересечением границы США.

Ранее Герин ответил на вопрос о том, знает ли, где сейчас находится россиянин.