В «Миннесоте» ответили на вопрос, должна ли ситуация с Капризовым беспокоить фанатов

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин в ходе подкаста News Talk 830 WCCO у Чэда Хартмана ответил на несколько вопросов о ситуации с российским нападающим команды Кириллом Капризовым.
— Должна ли эта ситуация беспокоить болельщиков? — спросил журналист.
— Нет, — ответил Герин.
— Вам тяжело быть настолько осторожным в такой ситуации?
— Нет. Потому что это нам и нужно.
— Что больше всего сейчас нужно команде?
— Здоровье. Чтобы Меррилл, Гринуэй, Сперджен, Цуккарелло были здоровы. Чтобы Кирилл вернулся, чтобы все вернулись здоровыми, — прокомментировал ситуацию Герин.
Напомним, в начале июля у Капризова возникли проблемы с военным билетом, а также с пересечением границы США.
Ранее Герин ответил на вопрос о том, знает ли, где сейчас находится россиянин.
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