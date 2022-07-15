«Личность во мне была ошеломлена». Журналист The Athletic — о встрече с Малкиным

Журналист The Athletic Джош Йохе поделился воспоминаниями о нападающем «Питтсбург Пингвинз» Евгении Малкине. Ранее россиянин продлил контракт с «пингвинами» на четыре года.

«Когда ещё не было объявлено о продлении Джино, я провёл время, работая над колонкой моих любимых воспоминаний о Малкине. Идея заключалась в том, чтобы почтить его пребывание в Питтсбурге, приподняв завесу над нашими уникальными профессиональными отношениями. Я долго боролся с собой, пытаясь обдумать колонку, потому что не хотел её писать.



Однажды мне придётся.



Но до этого дня ещё четыре года.



Тем не менее я поделюсь одной историей, которая хорошо показывает того самого Евгения, который стоит за персонажем «Джино», который так восхищал питтсбургскую публику в течение последних 16 лет.

Во время моей последней поездки в Москву в 2019 году Малкин сидел за столиком в ресторане над скудным помещением, где он тренировался, и благодарил меня за то, что я снова приехал, чтобы встретиться с ним в его российском городе, который его усыновил. Он объяснил, что для него очень важно то, что на протяжении многих лет я старался говорить напрямую с ним, а не о нём, что я находил время, чтобы узнать его семью и обычаи, что я помогал ему на ранних интервью, когда ему было сложно с английским языком, и что я «пишу рассказы о Джино, когда все остальные всегда пишут о Сиде (Сидни Кросби, капитан «Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата»)».



Журналисту во мне было неприятно. Личность, которой я являюсь, был ошеломлён. Это был момент искренности между двумя людьми, но он быстро завершился, потому что мне пришлось перейти к чему-то другому.



Так вот, я спросил Малкина, помнит ли он ту самую неделю во время своего второго сезона, когда я каждый день спрашивал его, что он ел на завтрак. Он кивнул.



«Тосты с желе (улыбается). Ты не поверил мне. Но я люблю тосты с желе. И я не люблю менять то, что мне нравится», — сказал Малкин.



Евгений Малкин любит играть за «Питтсбург». И теперь это не изменится для него", — говорится в сообщении.