Рикард Ракелль высказался о продлении контракта с «Питтсбургом» и игре с Малкиным

Шведский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Рикард Ракелль прокомментировал подписание нового шестилетнего контракта с клубом с зарплатой в $ 5 млн за сезон, а также поделился мнением о взаимодействии с российским форвардом Евгением Малкиным.
«Я знал, что у руководства много работы по заключению сделок с ключевыми игроками, поэтому просто ждал своей очереди. Когда переходил в «Питтсбург» в прошлом сезоне, у меня было очень хорошее предчувствие. Здесь важно всё в комплексе. Я просто счастлив быть в хорошей команде с великолепными партнёрами – получил отличную возможность и очень взволнован перед продолжением. Малкин? Думаю, в нашей совместной игре может стать больше «химии» – важно, что сейчас мы проведём достаточно времени в тренировках и узнаем друг друга ещё лучше. Джено – отличный игрок. Мне просто нужно найти способ добиваться успеха вместе с ним», – цитирует Ракелля официальный сайт «Питтсбурга».
В прошлом сезоне 29-летний форвард Рикард Ракелль принял участие в 70 матчах НХЛ и набрал 41 очко (20 голов и 21 результативная передача).
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