Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic: решение выгнать Малкина стало бы самым непопулярным в истории «Питтсбурга»

The Athletic: решение выгнать Малкина стало бы самым непопулярным в истории «Питтсбурга»
Комментарии

Обозреватель The Athletic Джош Йохе высказался о том, что нападающий Евгений Малкин остался в «Питтсбург Пингвинз».

«Малкин говорил, что был настроен посмотреть другие предложения на рынке свободных агентов. Но действительно ли он хотел этого?

Если бы общественная реакция на возможный уход Малкина могла как-то измеряться, решение расстаться с Джино стало бы самым непопулярным кадровым за более чем 50 лет существования «Питтсбурга». И это говорит о многом — раны, нанесённые тем, как бывшие иконы Яромир Ягр и Марк-Андре Флёри покинули Питтсбург, до сих пор не зажили. В душе фанатов «Пингвинз» остаётся большая дыра, потому что эти игроки не закончат свою карьеру так, как это сделают Малкин, Кросби и Крис Летанг.

Но всё же Малкин остаётся», — приводит слова Йохе The Athletic.

Новость по теме
«Личность во мне была ошеломлена». Журналист The Athletic — о встрече с Малкиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022