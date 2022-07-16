The Athletic: решение выгнать Малкина стало бы самым непопулярным в истории «Питтсбурга»

Обозреватель The Athletic Джош Йохе высказался о том, что нападающий Евгений Малкин остался в «Питтсбург Пингвинз».

«Малкин говорил, что был настроен посмотреть другие предложения на рынке свободных агентов. Но действительно ли он хотел этого?



Если бы общественная реакция на возможный уход Малкина могла как-то измеряться, решение расстаться с Джино стало бы самым непопулярным кадровым за более чем 50 лет существования «Питтсбурга». И это говорит о многом — раны, нанесённые тем, как бывшие иконы Яромир Ягр и Марк-Андре Флёри покинули Питтсбург, до сих пор не зажили. В душе фанатов «Пингвинз» остаётся большая дыра, потому что эти игроки не закончат свою карьеру так, как это сделают Малкин, Кросби и Крис Летанг.



Но всё же Малкин остаётся», — приводит слова Йохе The Athletic.