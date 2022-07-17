Обозреватель The Athletic оценил политику «Ванкувера» на рынке, клуб подписал двух россиян

Обозреватель The Athletic Харман Дайал поделился мыслями о трансферной политике «Ванкувер Кэнакс» после открытия рынка свободных агентов 13 июля. Североамериканский журналист выставил канадской команде четвёрку с минусом по пятибалльной шкале.
«Подписание Андрея Кузьменко, лучшего европейского свободного агента, — огромная победа. Он делает законную заявку на место в средней топ-6 при зарплате менее $ 1 млн. Переход Михеева не так уж плох, если рассматривать его «в вакууме», — россиянин добавит команде скорости и сможет работать на «Ванкувер» как в атаке, так и в защите. Но подписание ещё одного форварда для средней топ-6 по такой крутой цене было немного неожиданным, поскольку клуб ещё не смог освободить достаточно места под потолком зарплат», — приводит слова Дайала The Athletic.
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