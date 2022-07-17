«Тарасенко никогда не отменял запрос на обмен». Daily Faceoff о возможном уходе Владимира

Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли считает 30-летнего российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко одним из кандидатов на обмен из клуба. Контракт форварда будет действовать ещё один сезон, заработная плата – $ 7,5 млн.
«Тарасенко никогда не отменял запрос на обмен. После того как «блюзмены» поставили под сомнение целеустремлённость и характер Тарасенко — несмотря на то что их собственный врач провалил две операции на его плече — и оставили Влади незащищённым на драфте расширения «Сиэтла», Тарасенко ответил лучшим сезоном в своей карьере. Он был силой, главным снайпером и бомбардиром команды, но ему всё ещё выделяли мало игрового времени — Влади лишь шестой среди нападающих «Сент-Луиса». Теперь у Тарасенко остался один год до выхода на рынок свободных агентов, и преимущество «блюзменов» в том, что на этот раз они, безусловно, могут получить больше за него как за хоккеиста, существенно меняющего игру. Он мог бы стать «решалой», о котором мечтает «Каролина», — приводит слова Серавалли Daily Faceoff.
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