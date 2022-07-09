Появились подробности ситуации с отказом Капризову на въезд в США

Стали известны подробности ситуации с отказом российскому нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову на въезд в США.
Как отмечает The Score со ссылкой на журналиста The Athletic Майкла Руссо, форвард пытался пересечь границу Соединённых Штатов Америки не один раз, а дважды. В первый раз, как уже сообщалось, Капризов пытался попасть в США из Дубая, куда приехал из России. Ему отказали. После этого россиянин предпринял попытку перебраться в Америку через остров в Карибском море, но нападающий вновь получил отказ.
Отметим, что проблемы с возвращением в США у Капризова возникли из-за отсутствия рабочей визы.
В прошлом сезоне россиянин принял участие в 81 встрече регулярного чемпионата НХЛ, набрав 108 (47+61) очков. К этому результату Капризов добавил 8 (7+1) результативных баллов в шести матчах розыгрыша Кубка Стэнли.
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