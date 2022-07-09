Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Появились подробности ситуации с отказом Капризову на въезд в США

Появились подробности ситуации с отказом Капризову на въезд в США
Комментарии

Стали известны подробности ситуации с отказом российскому нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову на въезд в США.

Как отмечает The Score со ссылкой на журналиста The Athletic Майкла Руссо, форвард пытался пересечь границу Соединённых Штатов Америки не один раз, а дважды. В первый раз, как уже сообщалось, Капризов пытался попасть в США из Дубая, куда приехал из России. Ему отказали. После этого россиянин предпринял попытку перебраться в Америку через остров в Карибском море, но нападающий вновь получил отказ.

Отметим, что проблемы с возвращением в США у Капризова возникли из-за отсутствия рабочей визы.

В прошлом сезоне россиянин принял участие в 81 встрече регулярного чемпионата НХЛ, набрав 108 (47+61) очков. К этому результату Капризов добавил 8 (7+1) результативных баллов в шести матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

Новость по теме
«Страшная ситуация». Главный тренер «Миннесоты» — о проблемах Кирилла Капризова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022