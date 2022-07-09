The Athletic: Капризов находится в ситуации, от которой кровь стынет в жилах

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мыслями о ситуации, в которую попал российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Форварду дважды отказали во въезде на территорию США.

«Капризов находится в ситуации, от которой кровь стынет в жилах: его вопрос с прохождением воинской службы ещё не закрыт, а сам хоккеист всё ещё пребывает в России. Вместе с этим, согласно источникам из НХЛ, ему было дважды отказано во въезде в США. Представители «Миннесоты» чувствуют мороз по коже из-за этой ситуации, даже если выступают с совершенно иными комментариями.



Положение Капризова крайне серьёзное и сложное. Если кто-то в клубе выступит с некорректным публичным заявлением, это может спровоцировать ухудшение ситуации. В четверг вечером генменеджер «Уайлд» Билл Герин пообщался с заместителем комиссионера НХЛ Биллом Дэйли, пытаясь узнать, как нужно вести себя в подобном случае. Сейчас представители «Миннесоты» ведут закулисную работу, стараясь разрешить эту ситуацию как можно быстрее.



Тем не менее здесь есть ещё один страшный нюанс: Капризова внезапно вовлекли в широкомасштабную политическую игру на фоне мощного напряжения в отношениях США и России. Хоть «Уайлд» на публике делает вид, что это не самая большая проблема, представители клуба будут лишены возможности облегчённо дышать до момента, пока Капризов не вернётся в США живым и здоровым», — приводит слова Руссо The Athletic.