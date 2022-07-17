«Сибирь» анонсировала подписание Тейлора Бека

Хоккейный клуб «Сибирь» в официальном телеграм-канале опубликовал видео, которым проанонсировал переход форварда Тейлора Бека.

По информации «Чемпионата», на данный момент стороны согласовали подписание однолетнего контракта, но оставляют возможность заключить долгосрочное соглашение в будущем.

В сезоне-2021/2022 Бек играл в минском «Динамо». В 42 играх регулярного чемпионата он набрал 38 (8+30) очков, к которым добавил одну голевую передачу в четырёх встречах розыгрыша Кубка Гагарина. Всего на его счету 289 матчей в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар», «Автомобилист», «Авангард», «Металлург» и минское «Динамо».

Форвард станет третьим легионером в составе «Сибири» после канадца Тревора Мёрфи и словака Михала Чайковски.