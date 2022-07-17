Гудачек: генменеджер не хочет видеть меня в минском «Динамо»

Бывший нападающий минского «Динамо» Либор Гудачек рассказал, почему покинул белорусский клуб. Контракт с хоккеистом был расторгнут в середине апреля
«Генеральный менеджер не хочет видеть меня в минском «Динамо». Моя цель – играть в КХЛ», – приводит слова Гудачека белорусское издание «Прессбол».
В ближайшее время Гудачек может пополнить состав «Барыса», об этом изданию стало известно из ряда источников.
Словацкий форвард заключил соглашение с минским «Динамо» перед дедлайном, в конце декабре 2021 года. Гудачек сыграл за «зубров» в трёх матчах регулярного чемпионата и набрал 3 (2+1) результативных балла. В плей-офф на его счету одна голевая передача в трёх встречах при показателе полезности «-2».
В феврале 31-летний нападающий стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине.
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