Гудачек: генменеджер не хочет видеть меня в минском «Динамо»

Бывший нападающий минского «Динамо» Либор Гудачек рассказал, почему покинул белорусский клуб. Контракт с хоккеистом был расторгнут в середине апреля

«Генеральный менеджер не хочет видеть меня в минском «Динамо». Моя цель – играть в КХЛ», – приводит слова Гудачека белорусское издание «Прессбол».

В ближайшее время Гудачек может пополнить состав «Барыса», об этом изданию стало известно из ряда источников.

Словацкий форвард заключил соглашение с минским «Динамо» перед дедлайном, в конце декабре 2021 года. Гудачек сыграл за «зубров» в трёх матчах регулярного чемпионата и набрал 3 (2+1) результативных балла. В плей-офф на его счету одна голевая передача в трёх встречах при показателе полезности «-2».

В феврале 31-летний нападающий стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине.