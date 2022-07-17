«Адмирал» намекнул на переход защитника системы «Оттавы»
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Дальневосточный «Адмирал» в официальном телеграм-канале клуба анонсировал переход 27-летнего защитника системы клуба «Оттава Сенаторз» Колби Уильямса.
Пресс-служба клуба опубликовала скриншот экрана, на котором указан факт того, что Уильямс подписался на аккаунт «Адмирала» в одной из соцсетей.
27-летний праворукий защитник всю свою карьеру проводил в Северной Америке. На его счету 274 матча в АХЛ за «Херши Беарс» (фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз») и «Беллевиль Сенаторз» (фарм-клуб «Оттавы»).
В минувшем сезоне Уильямс провёл 51 матч в регулярном чемпионате и ещё два – в розыгрыше Кубка Колдера. Защитник отметился двумя заброшенными шайбами и шестью голевыми передачами при показателе полезности «+10».
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