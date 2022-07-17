Финалист Кубка Стэнли — 2020 Янмарк стал игроком «Эдмонтона»

Шведский нападающий Маттиас Янмарк подписал однолетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает официальный сайт клуба. Форвард получит за сезон $ 1,25 млн.

В минувшем сезоне Янмарк играл за «Вегас Голден Найтс». 29-летний нападающий отыграл в 67 матчах регулярного чемпионата, девять раз поразил ворота соперников и ещё 16 раз ассистировал своим партнёрам, в сумме набрав 25 очков.

Янмарк – чемпион мира – 2018 в составе сборной Швеции и финалист Кубка Стэнли – 2020. В НХЛ хоккеист провёл 420 матчей за «Даллас Старз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Вегас». На его счету 158 очков (66 шайб и 92 голевые передачи).

Маттиас был выбран на драфте НХЛ – 2013 клубом «Детройт Ред Уингз» в третьем раунде под общим 79-м номером. Он входит в топ-25 игроков того драфта по результативности.