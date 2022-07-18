Коваленко оценил перспективы «Торпедо» и «Салавата Юлаева» после тренерских перестановок

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о тренерских изменениях в клубах КХЛ и дал свою оценку назначениям Игоря Ларионова в «Торпедо» и Виктора Козлова в «Салават Юлаев». Коваленко считает, что в нынешних условиях клубы прибегают к помощи российских специалистов, прошедших советскую школу хоккейной подготовки.
«Если говорить о самых титулованных мастерах (советского хоккея – прим. «Чемпионата»), то первым можно назвать легенду хоккея СССР Игоря Ларионова, который, по сути, дебютирует в роли клубного тренера – в «Торпедо». У Ларионова есть опыт работы с первой и молодежной сборными России, но клуб – это отдельная история. Последим за «Торпедо», мне кажется, что у Нижнего Новгорода многое получится
Заметил, что многие начинают переживать за Виктора Козлова. Ему дан шанс в большом клубе – «Салавате Юлаеве», но на этапе перестройки. Согласен, что на фоне селекции конкурентов Уфа смотрится бледновато, но не списывайте Козлова! Человека, у которого советская хоккейная закалка и под тысячу матчей в НХЛ, просто так не возьмешь», – приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.
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