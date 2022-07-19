Официальный сайт НХЛ представил рейтинг ограниченно свободных агентов

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список из 11 лучших ограниченно свободных агентов. Часть из них могут получить контрактные предложения от других команд.



Вратари: Витек Ванечек («Нью-Джерси Девилз», кэпхит по прошлому контракту составил $ 716,7 тысячи), Джейк Эттингер («Даллас Старз»);

Защитник: Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»;

Нападающие: Патрик Лайне («Коламбус Блю Джекетс», $ 7,5 млн), Мэттью Ткачук («Калгари Флэймз», $ 7 млн), Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег Джетс», $ 5 млн), Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз», $ 2,75 млн), Эндрю Манджапане («Калгари Флэймз», $ 2,425 млн), Павел Заха («Бостон Брюинз», $ 2,25 млн), Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс», Джейсон Робертсон («Даллас Старз»).