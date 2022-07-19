Официальный сайт НХЛ представил рейтинг ограниченно свободных агентов
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список из 11 лучших ограниченно свободных агентов. Часть из них могут получить контрактные предложения от других команд.
Вратари: Витек Ванечек («Нью-Джерси Девилз», кэпхит по прошлому контракту составил $ 716,7 тысячи), Джейк Эттингер («Даллас Старз»);
Защитник: Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»;
Нападающие: Патрик Лайне («Коламбус Блю Джекетс», $ 7,5 млн), Мэттью Ткачук («Калгари Флэймз», $ 7 млн), Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег Джетс», $ 5 млн), Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз», $ 2,75 млн), Эндрю Манджапане («Калгари Флэймз», $ 2,425 млн), Павел Заха («Бостон Брюинз», $ 2,25 млн), Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс», Джейсон Робертсон («Даллас Старз»).
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