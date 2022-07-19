Артём Фёдоров назвал причины, по которым принял решение перейти в СКА

Нападающий петербургского СКА Артём Фёдоров рассказал об отпуске и переходе в клуб из Петербурга.

«Отлично провёл отпуск, съездил к бабушке в деревню, съездили с семьёй на море отдохнули. По приезде начал потихоньку готовиться, всё, как обычно.



Кого-то из СКА знал уже, с кем-то уже познакомился, кого-то ещё не видел. В целом всё отлично, хороший коллектив, все ребята могут помочь, никаких проблем. Один позитив. В Питере обустроился довольно быстро. Приехали с семьёй, несколько дней пожили в отеле, посмотрели квартиры, всё сняли, заехали, обустроились.



СКА выбрал из-за многих причин. Одна из главных – то, что Питер всегда борется за самые высокие награды. Плюс тут отличная организация, хороший коллектив, прекрасный город. Не вижу причин, почему надо было отказываться. Капризный климат? Пока лето, так что не заметил. Посмотрим, какая будет зима.



Чувствую себя прекрасно. Пока рано говорить о хорошей форме, но к сборам подготовлен нормально.



Пока сложно сказать, тяжелее будет с таким календарём сезона или нет. Думаю, будет интереснее. Больше игр – это лучше», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.