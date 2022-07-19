Стала известна программа Недели звёзд хоккея

Официальный сайт Женской хоккейной лиги сообщил программу Недели звёзд хоккея – 2022, которая состоится в декабре в Челябинске.



3 декабря состоится Кубок Вызова МХЛ, 4 декабря пройдёт Матч Звёзд ЖХЛ, а 10 и 11 декабря – Мастер-Шоу и Матч Звёзд КХЛ.



Матчи Звёзд ЖХЛ проводятся с сезона-2016/2017.

Напомним, Неделя звёзд хоккея – 2022 должна была пройти в Челябинске с 8 по 16 января, однако за несколько недель до этого лига приняла решение о переносе мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса среди кандидатов на поездку в Пекин на Олимпийские игры – 2022.

Неделя звёзд хоккея включает в себя Матч звёзд Женской хоккейной лиги, Кубок вызова Молодёжной хоккейной лиги, Мастер-шоу игроков КХЛ и Матч звёзд КХЛ.