«Лугано» объявил о подписании контракта с Гранлундом

«Лугано» объявил о подписании контракта с форвардом Маркусом Грандундом, сообщает официальный сайт клуба.
«Маркус – качественный нападающий, способный играть как в центре, так и в фланге. Мы ожидаем от него, что он возьмёт на себя важную роль в команде в следующих двух сезонах. Мы с нетерпением ждём встречи с ним в Лугано в новом сезоне», – цитирует генерального менеджера клуба Хната Доменичелли официальный сайт клуба.
Последние два сезона финн провёл в КХЛ. В составе уфимского клуба он сыграл 100 матчей, в которых набрал 99 (34+65) очков. Во время серии первого раунда Кубка Гагарина Гранлунд вместе с другими легионерами «юлаевцев» покинул расположение клуба.
Ранее хоккеист играл за финский «ХИФК», «Калгари Флэймз» (НХЛ), «Эбботсфорд Хит» (АХЛ), «Эдирондак Флэймз» (АХЛ), «Стоктон Хит» (АХЛ), «Ванкувер Кэнакс» (НХЛ), «Эдмонтон Ойлерз» (НХЛ) и «Бэйкерсфилд Кондорс» (АХЛ).
Напомним, в феврале 2022 года Гранлунд стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии.
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