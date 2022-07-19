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ЦСКА расторг контракт с канадским защитником Джоном Гилмором

ЦСКА расторг контракт с канадским защитником Джоном Гилмором
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ЦСКА в официальном телеграм-канале объявил о расторжении контракта с 29-летним защитником Джоном Гилмором.

Канадский игрок обороны выступал за московскую команду с сезона-2020/2021, придя в ходе регулярного чемпионата. Всего в Континентальной хоккейной лиге Гилмор принял участие в 88 встречах, в которых забросил пять шайб и отдал 17 результативных передач. В ходе сезона-2021/2022 канадец не всегда проходил в состав армейцев.

Напомним, Гилмор, выступая за ЦСКА, выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне. Кроме того, канадец стал обладателем серебряных наград Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2020/2021.

«Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Джона за хорошую игру и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

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