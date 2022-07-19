Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Первый тренер Зарипова рассказал, благодаря чему Данис хорошо играет и после 40 лет

Первый тренер Зарипова рассказал, благодаря чему Данис хорошо играет и после 40 лет
Комментарии

Сергей Кокорин, заслуженный тренер России и первый тренер нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, поделился мыслями по поводу того, что его 41-летний воспитанник принял решение продлить контракт с казанцами.

«Это его решение, он уже всё объяснил. Если человек чувствует в себе силы и может помочь команде — это здорово, я одобряю это решение. Молодец, удачи ему.

В чём секрет Зарипова, что ему удаётся играть даже после 40 лет? Любовь к хоккею! Современной молодёжи не хватает этого качества, одни деньги в голове, а нужно просто жить хоккеем и любить его.

Зарипов говорит, что хочет завершить карьеру, выиграв шестой Кубок Гагарина? Правильно говорит. Мечты сбываются, поэтому и хочет завершить карьеру с Кубком Гагарина», — цитирует Кокорина The Bookmaker Ratings.

Новость по теме
41-летний Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Новость по теме
«Приложим все усилия, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань». Зарипов — о новом контракте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022