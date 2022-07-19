Первый тренер Зарипова рассказал, благодаря чему Данис хорошо играет и после 40 лет

Сергей Кокорин, заслуженный тренер России и первый тренер нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, поделился мыслями по поводу того, что его 41-летний воспитанник принял решение продлить контракт с казанцами.

«Это его решение, он уже всё объяснил. Если человек чувствует в себе силы и может помочь команде — это здорово, я одобряю это решение. Молодец, удачи ему.



В чём секрет Зарипова, что ему удаётся играть даже после 40 лет? Любовь к хоккею! Современной молодёжи не хватает этого качества, одни деньги в голове, а нужно просто жить хоккеем и любить его.



Зарипов говорит, что хочет завершить карьеру, выиграв шестой Кубок Гагарина? Правильно говорит. Мечты сбываются, поэтому и хочет завершить карьеру с Кубком Гагарина», — цитирует Кокорина The Bookmaker Ratings.