Первый тренер Зарипова рассказал, благодаря чему Данис хорошо играет и после 40 лет

Сергей Кокорин, заслуженный тренер России и первый тренер нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, поделился мыслями по поводу того, что его 41-летний воспитанник принял решение продлить контракт с казанцами.
«Это его решение, он уже всё объяснил. Если человек чувствует в себе силы и может помочь команде — это здорово, я одобряю это решение. Молодец, удачи ему.
В чём секрет Зарипова, что ему удаётся играть даже после 40 лет? Любовь к хоккею! Современной молодёжи не хватает этого качества, одни деньги в голове, а нужно просто жить хоккеем и любить его.
Зарипов говорит, что хочет завершить карьеру, выиграв шестой Кубок Гагарина? Правильно говорит. Мечты сбываются, поэтому и хочет завершить карьеру с Кубком Гагарина», — цитирует Кокорина The Bookmaker Ratings.
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