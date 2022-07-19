Джонни Годро рассказал, как «Коламбус» перехватил его у «Нью-Джерси»

Новичок «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро после перехода из «Калгари Флэймз» поделился подробностями переговоров. Нападающий был близок к заключению контракта с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Я пытался договориться с «Нью-Джерси» и большую часть дня не получал никаких известий от «Коламбуса». Затем внезапно «Блю Джекетс» позвонили мне примерно в четыре часа, и я сказал своему агенту: «Я хочу перейти в этот клуб. Просто попробуй заключить эту сделку. Это именно то место, где я хочу быть». Он договорился за час, и дальше, как вы знаете, я подписал контракт с «Коламбусом», — приводит слова Годро Clutch Points.

Напомним, Годро принял предложение «синих жакетов» на семь лет со среднегодовой зарплатой $ 9,75 млн.