Джонни Годро рассказал, как «Коламбус» перехватил его у «Нью-Джерси»
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Новичок «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро после перехода из «Калгари Флэймз» поделился подробностями переговоров. Нападающий был близок к заключению контракта с «Нью-Джерси Дэвилз».
«Я пытался договориться с «Нью-Джерси» и большую часть дня не получал никаких известий от «Коламбуса». Затем внезапно «Блю Джекетс» позвонили мне примерно в четыре часа, и я сказал своему агенту: «Я хочу перейти в этот клуб. Просто попробуй заключить эту сделку. Это именно то место, где я хочу быть». Он договорился за час, и дальше, как вы знаете, я подписал контракт с «Коламбусом», — приводит слова Годро Clutch Points.
Напомним, Годро принял предложение «синих жакетов» на семь лет со среднегодовой зарплатой $ 9,75 млн.
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