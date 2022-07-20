Форвард «Сент-Луиса» Томас выступил с заявлением по обвинению в сексуальном насилии

23-летний канадский нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас опубликовал заявление в социальных сетях, в котором сообщил, что он не участвовал и не был свидетелем предполагаемого сексуального насилия с участием игроков сборной Канады на чемпионате мира юниоров 2018 года.

«Я осведомлён об обвинениях, выдвинутых против некоторых членов юниорской сборной Канады по хоккею 2018 года. Для меня важно поделиться с вами своим ответом на эти обвинения. Я не имел никакого отношения к предполагаемому инциденту и не был его свидетелем. Я готов сотрудничать с внутренним расследованием НХЛ, а также с любым другим расследованием, если это уместно и необходимо. В настоящее время я не буду делать никаких дальнейших публичных комментариев», — гласит публикация Томаса в «Твиттере».

Ранее женщина, утверждавшая, что подверглась сексуальному насилию со стороны восьми игроков Канадской хоккейной лиги, в том числе членов сборной Канады, завоевавших золотые медали на молодёжном чемпионате мира – 2018, согласилась отказаться от судебного иска после достижения мирового соглашения.