Форвард «Сент-Луиса» Томас выступил с заявлением по обвинению в сексуальном насилии

23-летний канадский нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас опубликовал заявление в социальных сетях, в котором сообщил, что он не участвовал и не был свидетелем предполагаемого сексуального насилия с участием игроков сборной Канады на чемпионате мира юниоров 2018 года.
«Я осведомлён об обвинениях, выдвинутых против некоторых членов юниорской сборной Канады по хоккею 2018 года. Для меня важно поделиться с вами своим ответом на эти обвинения. Я не имел никакого отношения к предполагаемому инциденту и не был его свидетелем. Я готов сотрудничать с внутренним расследованием НХЛ, а также с любым другим расследованием, если это уместно и необходимо. В настоящее время я не буду делать никаких дальнейших публичных комментариев», — гласит публикация Томаса в «Твиттере».
Ранее женщина, утверждавшая, что подверглась сексуальному насилию со стороны восьми игроков Канадской хоккейной лиги, в том числе членов сборной Канады, завоевавших золотые медали на молодёжном чемпионате мира – 2018, согласилась отказаться от судебного иска после достижения мирового соглашения.
- 20 июля 2022
-
02:44
-
01:34
- 19 июля 2022
-
23:44
-
23:31
-
23:02
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:40
-
22:11
-
22:08
-
22:00
-
21:49
-
21:23
-
21:00
-
20:24
-
19:56
-
19:20
-
18:57
-
18:28
-
18:02
-
18:00
-
17:39
-
17:35
-
17:11
-
16:33
-
15:23
-
14:36
-
13:52
-
13:28
-
12:58
-
12:13
-
11:50
-
11:41
-
11:32